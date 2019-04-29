Умер авиаконструктор Генрих Новожилов

Бывший генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина Генрих Новожилов умер на 94-м году жизни, сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, в последние дни он находился в больнице на реабилитации.

Новожилов являлся создателем целого семейства самолетов «Ил», под его руководством были разработаны проекты тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, пассажирского широкофюзеляжного Ил-96 и двухмоторного турбовинтового самолета Ил-114.