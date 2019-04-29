Tele2 предложил абонентам перейти на встроенные сим-карты eSim. Против технологии выступали в ФСБ

Мобильный оператор Tele2 с 29 апреля начал предлагать абонентам оформить переход на встроенные сим-карты , сообщают «Ведомости», ссылаясь на представителя компании.

Перейти на eSim пока что можно в пяти салонах Tele2 в Москве. С 5 мая услуга будет доступна еще в 83 салонах в Москве и Подмосковье. Представитель компании отметил, что виртуальные мобильные операторы, работающие на базе Tele2, в проекте не участвуют.

Чтобы соблюсти все действующие нормы регуляторов, компания соглашается менять на eSim только физические сим-карты Tele2, отметил директор компании по работе с абонентским оборудованием Владимир Павлов.

В начале апреля РБК сообщил, что ФСБ России выступила против внедрения технологии eSim из-за сложности применения отечественных систем криптографии. В Tele2 сообщили, что консультировались с «соответствующими структурами», и у тех не возникло возражений к предложенной модели. В ФСБ России это пока не комментировали.