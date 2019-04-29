Россия впервые за 12 лет не вошла в топ-5 стран по расходам на оборону

США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция заняли первые места в списке стран, лидирующих по расходам на оборону. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) по итогам 2018 года.

Доля США в глобальных тратах на оборону составила 36% или 649 миллиардов долларов, Китая — 14% или 250 миллиардов долларов. Доля других стран из топ-5 равняется 3,5-3,7% (64-68 миллиардов долларов).

Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку, заняв шестое место с долей 3,4% (61,4 миллиарда долларов). За последние десять лет траты России на оборону выросли на 27% за счет программы модернизации, начатой в 2010 году. При этом с 2016 года расходы России снижаются.