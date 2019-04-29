Президент Индонезии решил перенести столицу из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу страны из города Джакарта на острове Ява, сообщает Reuters со ссылкой на министра планирования национального развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро.

Джакарта, население которой вместе с пригородами составляет 30 миллионов человек, страдает от перенаселенности, пробок и подвержена подтоплению, заявил Броджонегоро. По информации BBC News, ежегодно Джакарта уходит под воду на глубину до 15 сантиметров.

По словам министра, новая столица еще не выбрана. В качестве возможного варианта ранее назывался 370-тысячный город Паланкарая на острове Калимантан. Перенос столицы займет до 10 лет. Во сколько он обойдется, пока неизвестно; власти планируют привлечь к этому частных инвесторов.

17 апреля в Индонезии прошли крупнейшие в мире выборы. Жители страны выбирали президента, депутатов двух палат парламента, а также членов законодательных органов провинций и округов. От переутомления при подсчете голосов умерли не менее 296 членов избирательных комиссий.

Официальные результаты выборов будут объявлены до 22 мая, но действующий президент Джоко Видодо уже объявил о своей победе, сославшись на результаты опросов. Его соперник Прабово Субианто тоже утверждает, что победил.