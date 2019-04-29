Мосгордума отклонила законопроект о частичном запрете противогололедных реагентов

Депутаты Мосгордумы отклонили законопроект об ограничении использования противогололедных реагентов на определенных территориях.

Автор законопроекта предлагал запретить использовать реагенты на территориях больниц, школ, на детских и спортивных площадках, а также на особо охраняемых природных территориях. Кроме того, предлагалось разрешить применять реагенты во дворах только с разрешения собственников.

Против принятия документа выступил замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский, заявивший, что «эта технология имеет право жить и работать». По словам чиновника, противогололедные материалы, используемые в Москве, проходят экспертизу.

Мэрия и Роспотребнадзор неоднократно заявляли, что в Москве используют безвредные реагенты.

Муниципальные депутаты Москвы в начале 2019 года пытались запретить противогололедные реагенты через суд, но их иск был отклонен.