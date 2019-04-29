Бывший руководитель головного предприятия «Роскосмоса» арестован по делу о хищении 400 миллионов рублей

Бывший руководитель НПО «Техномаш» Дмитрий Панов арестован по делу о хищении.

Суд санкционировал арест Панова до 24 июня.

Как писал «Коммерсант», Панов является фигурантом дела о хищении 410,2 миллиона рублей. По версии следствия, эти деньги были перечислены подставной юридической фирме якобы за реконструкцию производства смесевого твердого топлива, но в реальности работа выполнена не была.

Панов возглавлял «Техномаш» с 2012 по 2018 год.

«Техномаш» — головное предприятие «Роскосмоса» по реализации федеральной космической программы в области технологий. «Техномаш» занимается модернизацией и созданием ракет («Протон-М», «Ангара») и разгонных блоков («Фрегат», «Бриз-М»).