Жителя Петербурга ранило при взрыве мины на набережной

20-летний житель Петербурга пострадал в результате взрыва на Октябрьской набережной в Невском районе города, сообщает ТАСС.

Как рассказали в районной администрации, мужчина занимался сбором металлолома и, предположительно, наткнулся на мину времен Великой Отечественной войны, которая сдетонировала. Инцидент произошел в районе кафе «Причал 17», уточняет «Фонтанка».

Пострадавший госпитализирован в Александровскую больницу. При взрыве ему оторвало руку.