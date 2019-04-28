В Финском заливе затонул прогулочный катер. Погибла пассажирка, еще один пропал без вести

Частный прогулочный катер затонул в ночь на 28 апреля в акватории Финского залива в Петербурге. В результате погибла одна пассажирка, еще один человек пропал без вести.

По данным «Фонтанки», маломерное судно, на борту которого находились девять человек, отправилось на прогулку в Кронштадт днем в субботу с причала яхт-клуба «Центральный» на Крестовском острове. Вечером на обратном пути катер потерял ход, запутавшись в рыболовных сетях в пяти километрах от Канонерского острова. Лодка стала заполняться водой и перевернулась.

Одна из пассажирок успела набрать номер экстренных служб, и в 22:00 на место происшествия выдвинулся спасательный катер. Как отмечает издание, он тоже на некоторое время увяз в сетях.

На борту прогулочного катера было только восемь спасательных жилетов. Спасателям удалось достать из воды тех, кто был в жилетах. Одна женщина впоследствии скончалась в больнице. Поиски девятого пропавшего пассажира продолжаются. Затонувший катер уже обнаружен.

Следственный комитет возбудил по факту аварии уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее смерть по неосторожности).