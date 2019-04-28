ЦСКА лишился шансов на чемпионство, проиграв на выезде «Краснодару» 

Московский ЦСКА в 26-м туре чемпионата России по футболу проиграл выездной матч «Краснодару» со счетом 0:2.

Голами отметились Даниил Уткин (7-я минута) и Дмитрий Стоцкий (55-я минута), для которых они стали дебютными мячами в официальных матчах за «Краснодар», сообщает ТАСС.

После этой победы «Краснодар» переместился в турнирной таблице на третье место с 46 очками и обогнал ЦСКА, на счету которого 44 очка.

Московская команда за четыре тура до финиша чемпионата отстает от лидирующего «Зенита» на 13 очков. Таким образом, ЦСКА лишился даже теоретических шансов на чемпионство в нынешнем сезоне.

В активе «Зенита» сейчас 57 очков, вторым в таблице идет московский «Локомотив» с 49 очками.