Жителя Уфы заподозрили в убийстве своей семьи из пяти человек. Когда пришла полиция, он совершил самоубийство

Полиция Уфы обнаружила тела пяти человек, убитых в декабре 2018 года. Их нашли в колодце на садовом участке в Орджоникидзевском районе города, сообщается на сайте республиканского МВД.

СК подозревает в массовом убийстве 46-летнего местного жителя. По версии следствия, он убил свою 39-летнюю супругу, двоих детей в возрасте двух и шести лет, 22-летнюю падчерицу и ее девятимесячного ребенка.

Расследование началось в апреле 2019 года после того, как жительница Уфы сообщила об исчезновении 22-летней подруги и ее ребенка. До этого, говорят в СК, в правоохранительные органы никто не обращался (издание Baza утверждает, что полиция «вяло начала розыски» еще в декабре).

Когда полицейские пришли домой к подозреваемому, он не открыл дверь и совершил самоубийство, сообщили в СК.