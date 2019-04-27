Варвара Караулова освободилась из колонии

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористам «Исламского государства», освободилась из колонии в Вологде условно-досрочно, сообщает РИА Новости.

После освобождения Караулова сообщила журналистам, что счастлива. В беседе с «МБХ Медиа» она добавила, что «пока ничего не может понять». «Я пока в такой прострации. Мне кажется я только завтра утром проснусь и смогу понимать. Столько всего вокруг, так все интересно, все так ново», — сказала Караулова.

16 апреля Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Карауловой. Решение об УДО никто не обжаловал, сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Варвара Караулова (впоследствии она сменила имя на Александру Иванову) была задержана в Турции в 2015 году, когда пыталась с группой россиян попасть на территорию Сирии.

В декабре 2016 года Караулову приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима. Ее признали виновной в попытке примкнуть к террористам. Сама Караулова утверждала, что уехала в Турцию из-за романтических отношений с вербовщиком террористической организации «Исламское государство».