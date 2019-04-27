В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

Суд в Москве арестовал украинского бизнесмена Павла Климца, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Павел Климец был задержан в Москве сотрудниками Следственного комитета. Его заключили под стражу 12 апреля. Апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила жалобу адвокатов бизнесмена на арест и направила дело на новое рассмотрение, при этом Климец остался в СИЗО.

По информации газеты, Павел Климец мог приехать в Москву, чтобы обсудить судьбу своих активов в Донецкой и Луганской народных республиках. Источники издания утверждают, что бизнесмену неоднократно предлагали переписать активы или продать их по заниженной цене.

В группе компаний OLYMP Климца неофициально подтвердили, что предприниматель арестован в Москве.

Павел Климец ранее входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины. По итогам 2018 года его состояние оценивалось в 99 миллионов долларов. Один из ключевых активов бизнесмена — группа компаний OLYMP.