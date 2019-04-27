В Москве 1 мая пройдет «Монстрация»

В Москве пройдет шествие с шуточными лозунгами «Монстрация», сообщил «Медузе» один из организаторов первомайской акции Леонид Юлдашев.

Участники московской «Монстрации» присоединятся к «Левому маршу», согласованному шествию левых общественно-политических объединений.

Сбор участников «Монстрации» пройдет 1 мая в 13:00 на пересечении улиц Дружинниковской и Заморенова в районе станции метро «Баррикадная».

В фейсбуке создана страница, посвященная московской «Монстрации».

«Монстрация» — шествие с абсурдными лозунгами, которое 1 мая проходит в разных городах России. Впервые «Монстрация» была проведена в Новосибирске в 2004 году, ее организатором стал художник Артем Лоскутов.