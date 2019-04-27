На Шри-Ланке 15 человек погибли в ходе спецоперации полиции

15 человек, в том числе шестеро детей, погибли во время перестрелки между военной полицией Шри-Ланки и предполагаемыми террористами, сообщает Reuters. По данным полиции, среди погибших есть трое подозреваемых в терроризме.

Перестрелка произошла вечером 26 апреля в городе Сейнтамаруту на востоке Шри-Ланки. Во время спецоперации произошли три взрыва, сообщил представитель полиции.

Издание News 1st сообщает, что всего в ходе полицейской операции погибли шестеро предполагаемых террористов-смертников.

Ранее сообщалось, что 26 апреля произошли взрывы в городе Калмунай, соседнем городе с муниципалитетом Сейнтамаруту.

На Шри-Ланке 21 апреля произошла серия терактов в отелях и католических церквях. Во время взрывов, по уточненным данным, погибли более 250 человек.