Умерла Элина Быстрицкая

Умерла актриса Элина Быстрицкая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра, где работала Быстрицкая.

Актрисе был 91 год. В последние годы она тяжело болела, отмечает ТАСС.

Предполагается, что прощание с актрисой пройдет 29 апреля в Малом театре. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Быстрицкая будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Вадим Ковригин / ТАСС

Элина Быстрицкая дебютировала в кино в 1950 году в картине «В мирные дни». Наибольшую известность актриса получила во второй половине 1950-х, после ролей в фильмах «Тихий Дон» Сергея Герасимова и «Добровольцы» Юрия Егорова. С 1958 года Быстрицкая работала в Малом театре.