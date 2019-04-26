The Bell оценил затраты на пенсии жителям Донбасса в 100 миллиардов рублей в год. Минтруд заявил, что нагрузка на ПФР «не будет большой»

Эксперты, опрошенные The Bell, посчитали, что после получения жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик затраты только на выплату им пенсий составят .

Глава министерства труда и соцобеспечения России Максим Топилин, в свою очередь, заявил ТАСС, что выплата пенсий получившим российское гражданство жителям Донбасса не будет «большой нагрузкой» на Пенсионный фонд РФ. Более развернутый ответ Топилин не дал.

По оценкам РБК, в ЛНР и ДНР проживают около 1 миллиона людей пенсионного возраста. Минимальный, установленный на федеральном уровне, размер пенсии в России — 8846 рублей, средний размер пенсии — около 14 тысяч рублей.

С лета 2014 года на территориях, контролируемых ЛНР и ДНР не работают отделения Казначейства и Нацбанка Украины, выплаты соцпособий, зарплат бюджетников и пенсий, соответственно, не производятся. СМИ неоднократно сообщали, что эти расходы взяла на себя Россия, однако официально власти РФ это не подтвердили.

Бюджет Пенсионного фонда России на 2019 год — 8,6 триллиона рублей.