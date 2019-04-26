Предполагаемая дочь Путина вошла в руководство совета по генетике
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Предполагаемая дочь президента РФ Мария Воронцова войдет в состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. На соответствующий указ Владимира Путина обратили внимание «Открытые медиа».
Мария Владимировна Воронцова указана в списке как член президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке». Там местом ее работы указан ФГБУ Научный медицинский центр эндокринологии Минздрава, где она трудится ведущим научным сотрудником.
Федеральная программа по развитию генетики на 2019 — 2027 годы была утверждена 22 апреля. На нее предполагается потратить 127 миллиардов рублей, из которых 111 миллиардов будут выделены из федерального бюджета.