Предполагаемая дочь Путина вошла в руководство совета по генетике

Предполагаемая дочь президента РФ войдет в состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. На соответствующий указ Владимира Путина обратили внимание «Открытые медиа».

Федеральная программа по развитию генетики на 2019 — 2027 годы была утверждена 22 апреля. На нее предполагается потратить 127 миллиардов рублей, из которых 111 миллиардов будут выделены из федерального бюджета.

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