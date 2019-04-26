Правительство выделит 28 миллиардов рублей на разработку российского оборудования для сетей 5G

В ближайшие пять лет на разработку российского оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и интернета вещей из федерального бюджета планируется выделить около 28 миллиардов рублей.

Об этом говорится в разработанном Минпромторгом проекте целевой программы «Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в Российской Федерации на 2019–2024 годы», с которым ознакомилось РБК.

Участниками программы, следует из документа, станут: госкорпорация «Ростех», Сколковский институт науки и технологий и компании, продукция которых входит в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства, который ведет Минпромторг. Именно они, по данным источников РБК, как предполагается, и получат основную часть выделяемых на программу средств.

Представитель Минпромторга подтвердил изданию работу над проектом целевой программы, но отказался раскрывать какие-либо ее подробности.

Президент РФ Владимир Путин говорил в феврале в послании к Федеральному собранию, что системы связи пятого поколения должны заработать в России в ближайшие несколько лет.

В апреле сети пятого поколения были запущены в коммерческую эксплуатацию в некоторых городах США и Южной Кореи.

В конце марта «Ведомости» писали, что против передачи операторам частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для развертывания связи пятого поколения выступает Минобороны России.