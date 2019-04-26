PepsiCo подала в суд на индийских фермеров. Они выращивают сорт картофеля, используемый при выпуске чипсов Layʼs

Компания PepsiCo India обратилась в суд индийского штата Гуджарат с иском против четырех фермеров, обвинив их в незаконном выращивании зарегистрированного сорта картофеля, сообщает CNN.

В компании заявили, что фермеры выращивают картофель, используемый при производстве чипсов Layʼs. В PepsiCo утверждают, что владеют правами на этот сорт с 2016 года.

С каждого фермера PepsiCo требует по 10 миллионов индийских рупий (около 143 тысяч долларов).

Фермерские ассоциации обратились к правительству Индии с просьбой принять меры против PepsiCo. Активисты указывают, что фермеры имеют право выращивать и продавать зарегистрированные сельскохозяйственные культуры.