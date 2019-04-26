На ВДНХ загорелся фонтан «Каменный цветок». Перед этим его отреставрировали за 1,2 миллиарда рублей

На ВДНХ произошло небольшое возгорание в районе фонтана «Каменный цветок». Фотографии с места происшествия в фейсбуке опубликовал пользователь Федот Пухлов. Судя по снимкам, огонь вспыхнул в машинном зале, где находится пульт управления фонтаном.

По информации источников «Медузы» в мэрии Москвы, возгорание произошло из-за короткого замыкания в оборудовании, обеспечивающем подсветку фонтана. По словам очевидцев, в 20:35 фонтан продолжал дымить.

В управлении МЧС Москвы пока не комментировали информацию о возгорании.

«Каменный цветок» считается одним из главных фонтанов ВДНХ. На его реконструкцию, завершившуюся в 2019 году, потратили 1,2 миллиарда рублей.