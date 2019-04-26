В Красноярске на оборонном заводе «Красмаш» начался пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой МЧС. Площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров.

Пожар произошел в одном из цехов по производству холодильных установок. Там частично обрушилась кровля. Пожару присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных.

По словам источника «Интерфакса», цех, где началось возгорание, используется как склад холодильников. Боевой техники там нет. «Горящее строение стоит обособленно, остальным цехам огонь не угрожает», — добавил источник.

Информации о пострадавших не поступало.

«Красмаш» производит баллистические ракеты «Синева», модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон». Также там планируется начать производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».