Минюст отверг заявление Олега Сенцова о пытках во время задержания

Режиссер Олег Сенцов не подвергался жестокому обращению во время задержания, а зафиксированные у него гематомы и ссадины имеют «альтернативное происхождение». Об этом говорится в ответе Минюста России Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), где рассматривается жалоба Сенцова.

Российские правоохранительные органы, говорится в документе, который предоставила «Медузе» адвокат международной правозащитной организации «Агора» Наташа Добрева, провели тщательное расследование заявления Сенцова о жестоком обращении и не нашли причин для возбуждения уголовного дела.

Также Минюст ответил ЕСПЧ, что дело Сенцова рассматривал «суд, созданный на основании закона», а приговор не был основан на показаниях, полученных под давлением.

В обращении в ЕСПЧ, поданном от имени Олега Сенцова, утверждается, что российские власти нарушили статьи 3 (запрещение пыток) и статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году по обвинению в подготовке теракта. В 2015 году суд приговорил Сенцова, не признавшего вины, к 20 годам тюрьмы.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку, требуя освобождениях всех украинских политзаключенных. Акция протеста продолжалась 140 дней. Голодовку Сенцов прекратил из-за угрозы принудительного кормления.

Освободить Олега Сенцова требовали многие российские и зарубежные деятели культуры, а также политики и представители общественных организаций.