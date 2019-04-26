Лондонский фестиваль порнофильмов перенесли из-за протестов феминисток

Организаторы Лондонского фестиваля порнофильмов решили изменить место его проведения после жалоб в местные органы власти, сообщает The Guardian. Новое место будет известно лишь тем, кто купил билеты на мероприятие.

Фестиваль должен был пройти 26-28 апреля в лондонском районе Камден. Против его проведения, по словам организаторов, выступила «трансфобная группа». При этом, как отмечает газета, фестиваль также раскритиковали феминистки, назвавшие его унизительным.

На фестивале собираются показать фильмы, которые «поддерживают феминизм, и движение за ».