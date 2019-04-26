ФСБ объявила о предотвращении крупного теракта в Нальчике
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Сотрудники ФСБ и полиции предотвратили террористический акт, планировавшийся в Нальчике.
В спецслужбе рассказали о задержании участника «Исламского государства», который изготовил самодельную бомбу и планировал с ее помощью совершить «резонансный теракт».
Как пояснили в ФСБ, указание на подготовку и совершение атаки подозреваемый получал от кураторов из Сирии.
По данным ФСБ, ранее задержанный входил в состав так называемой баксанской бандгруппы, по указанию главарей которой занимался изготовлением самодельных взрывных устройств, аналогичных изъятому, использовавшихся при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыву сотрудников правоохранительных органов на территории КБР в период с 2009 по 2012 год.