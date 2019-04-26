ФСБ объявила о предотвращении крупного теракта в Нальчике

Сотрудники ФСБ и полиции предотвратили террористический акт, планировавшийся в Нальчике.

В спецслужбе рассказали о задержании участника «Исламского государства», который изготовил самодельную бомбу и планировал с ее помощью совершить «резонансный теракт».

Как пояснили в ФСБ, указание на подготовку и совершение атаки подозреваемый получал от кураторов из Сирии.