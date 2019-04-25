Высокопоставленного сотрудника ФСБ задержали по подозрению в крупной взятке

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ Кирилл Черкалин задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Как отмечает «Новая газета», Черкалин считался одним из самых молодых и перспективных сотрудников — ему еще нет 40 лет, но он более десяти лет занимал должность начальника 2-го отдела управления «К».

Также задержаны бывшие сотрудники этого подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев — они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Подробностей о вменяемых задержанным преступлениях в ФСБ не рассказали.

Дмитрий Фролов занимал должность заместитель начальника Управления «К» ФСБ. В 2013 году он был уволен. «Новая газета» тогда выяснила, что Фролов не задекларировал недвижимость в Италии. В ФСБ на запрос издания ответили, что Фролов уволен «в связи с утратой доверия».