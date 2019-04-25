«Вашингтон» Александра Овечкина вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде

Действующий обладатель Кубка Стэнли, клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в седьмом матче в серии с командой «Каролина Харрикейнс» и вылетел из плей-офф в первом раунде. Встреча закончилась со счетом 4:3 во втором овертайме.

Как отмечает ТАСС, таким образом впервые в истории все победители дивизионов регулярного чемпионата НХЛ не смогли пройти первый раунд плей-офф. Ранее из Кубка Стэнли уже вылетели «Тампа» (победитель Атлантического дивизиона), «Калгари» (Тихоокеанский дивизион) и «Нэшвилл» (Центральный дивизион). «Вашингтон» выиграл Столичный дивизион.

Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов уже получили вызов в сборную России на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.