В Пермском крае пенсионера оштрафовали за положенные на разбитую дорогу доски

Суд в Пермском крае назначил пять тысяч рублей штрафа жителю деревни Пруддор Василию Яркову за доски, которые он положил на разбитую дорогу.

По словам Яркова, он положил доски, так как опасался, что в дождливую погоду его автомобиль может застрять в глубоких колеях. На него составили протокол о повреждении дороги и оштрафовали за «создание помех в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия и создание угрозы безопасности движения».

Жалобу на действия Яркова подал сосед, возле дома которого проходила дорога с досками. Он объяснил, что сделал это из опасений, что доски могут загореться.

В местной администрации пообещали, что направят технику для оканавливания и грейдирования дороги. Там пояснили, что полноценный ремонт в 2019 году невозможен, так как все денежные средства уже распределены на другие нужды.