В архиве писателя Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»

Международный фонд писателя Энтони Берджесса нашел незаконченное продолжение романа «Заводной апельсин», сообщает The Guardian.

Книга называется «The Clockwork Condition», что можно перевести как «Заводное состояние». Незаконченная рукопись содержит около 200 страниц текста, заметки и планы. Сам писатель называл произведение «главным философским высказыванием о состоянии современного человека».

Берджесс писал книгу в 1972-1973 годах, но оставил работу над ней. Она находилась в архиве его дома в Италии. После того, как в 1993 году дом продали, архив передали в фонд писателя. Рукопись обнаружил директор фонда Эндрю Бисвэлл. По его словам, с ним связались несколько издателей, которые хотят выпустить книгу.

Роман «Заводной апельсин» 1962 года считается одним из главных произведений Энтони Берджесса. Книга легла в основу одноименного фильма Стенли Кубрика, снятого в 1971 году.