Туроператоры сообщили о сбоях в работе визовых центров Испании и Франции в Москве

В работе испанского визового центра BLS в Москве возник сбой, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей туристической отрасли.

В центре, по данным туроператоров, скопилось большое количество паспортов. Запись на получение визы на апрель закрыта, возможности записаться на подачу на май пока нет.

Туроператоры опасаются, что некоторым туристам не удастся оформить визы в срок, до начала майских праздников, и рекомендуют приобрести страховку от невыезда.

Представители BLS отказались от развернутых комментариев, сообщив лишь, что справятся с возникшими трудностями. Генконсульство Испании пока никак не прокомментировало ситуацию.

Также, по словам участников туристического рынка, с большой нагрузкой в апреле работают и визовые центры Франции, однако они запись на подачу документов не останавливали.

Эксперты отмечают, что в начале сезона визовые центры ежегодно сталкиваются с наплывом посетителей, с которым не всегда могут справиться, однако затем ситуация нормализуется.

В 2019 году в России праздничные дни с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.