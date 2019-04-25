Путин назначил ежегодные выплаты ветеранам к Дню Победы
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Владимир Путин подписал указ о назначении ежегодной выплаты в размере десяти тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Документ опубликован на портале правовой информации.
Действие указа также распространяется на граждан России, проживающих на территории Латвии, Литвы и Эстонии. Выплата приурочена к Дню Победы, отмечается в документе.
Согласно федеральному закону «О ветеранах», инвалиды и участники Великой Отечественной войны имеют право на ежемесячные денежные выплаты в размере 3088 и 2316 рублей соответственно. Размер выплат индексируется каждый год.
Ранее Владимир Путин уже назначал единовременные выплаты ветеранам в честь юбилея Победы.