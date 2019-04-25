Гендиректор сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала в фейсбуке, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался от эфира с ней, узнав, что она женщина.

Рейдер утверждает, что компания получила от Первого канала приглашение на съемки. Представитель сервиса предложил редактору телеканала, чтобы в эфире участвовала Рейдер, но тот отказался.

Из записи главы BlaBlaCar следует, что редактор отклонил ее кандидатуру, объяснив это «стереотипами» зрителей. «Ну, там, хороший юрист — это мужчина. Или автомобильный эксперт — мужчина, но не женщина», — приводит Рейдер слова редактора Первого канала.

В пресс-службе Первого канала сообщили TJournal, что отказ Рейдер связан с форматом программы, а не с «гендерным неравенством». По сюжету корреспондентка программы опрашивает только мужчин, объяснили на телеканале.