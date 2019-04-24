Звонки с таксофонов на стационарные телефоны по всей России станут бесплатными

С 1 июня звонки с таксофонов на стационарные телефоны по всей территории России станут бесплатными. Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Компания начала отменять плату за звонки с таксофонов с 2018 года. Сначала бесплатными сделали звонки на стационарные телефоны в пределах города или района, затем — внутри субъекта РФ.

В России действует 148 тысяч таксофонов. «Ростелеком» является их единственным оператором.