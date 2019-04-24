Звонки с таксофонов на стационарные телефоны по всей России станут бесплатными
С 1 июня звонки с таксофонов на стационарные телефоны по всей территории России станут бесплатными. Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Компания начала отменять плату за звонки с таксофонов с 2018 года. Сначала бесплатными сделали звонки на стационарные телефоны в пределах города или района, затем — внутри субъекта РФ.
"В начале 2018 года мы отменили плату за местные звонки - сразу в пять раз вырос трафик. В конце 2018 года мы отменили плату за звонки внутри субъекта - тоже видим по итогам первого квартала большой рост. Считаем, что это правильно. Мы видим интерес людей, видим потребность, поэтому таксофоны живы, живут, и еще долго будут жить", - заключил Осеевский.
В России действует 148 тысяч таксофонов. «Ростелеком» является их единственным оператором.