В Петербурге автобус застрял на залитой кипятком улице. Пассажиров эвакуировали через люк на крыше

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на пересечении улиц Димитрова и Будапештской прорвало трубу с горячей водой. На залитой кипятком проезжей части застрял пассажирский автобус — он попал колесами в образовавшуюся промоину.

Пассажиров из автобуса, окруженного горячей водой, пришлось эвакуировать через люк на крыше. Никто из 19 пассажиров, сообщает «Фонтанка», не пострадал.

Маршруты движения общественного транспорта в районе места происшествия изменены.