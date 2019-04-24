В Петербурге автобус застрял на залитой кипятком улице. Пассажиров эвакуировали через люк на крыше
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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на пересечении улиц Димитрова и Будапештской прорвало трубу с горячей водой. На залитой кипятком проезжей части застрял пассажирский автобус — он попал колесами в образовавшуюся промоину.
Пассажиров из автобуса, окруженного горячей водой, пришлось эвакуировать через люк на крыше. Никто из 19 пассажиров, сообщает «Фонтанка», не пострадал.
Маршруты движения общественного транспорта в районе места происшествия изменены.