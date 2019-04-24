В Липецкой области уволили директора колледжа, скрывавшего сексуальное насилие над студентом

Управление образования и науки Липецкой области отстранило от должности директора местного колледжа после того, как студенты надругались над 16-летним однокурсником, сообщает издание Gorod48 со ссылкой на управление.

Руководство колледжа знало о преступлении, но более месяца это скрывало. СК возбудил уголовное дело об укрывательстве преступления. Кроме того, следствие проводит проверку в детской больнице, где лечили студента, поскольку врачи не сообщили о нем в полицию.

По данным СК, над подростком надругались в начале марта. LipetskMedia сообщает без указания источника, что его насиловали шваброй. По разной информации, в надругательствах участвовали шесть или семь человек. «Комсомольская правда» утверждает, что студент расстался с девушкой, и та подговорила друзей отомстить ему.

Один из подозреваемых, 17-летний подросток, дал признательные показания, заявили 12 апреля в СК. Прокуратура сообщала, что арестованы трое фигурантов дела о насильственных действиях сексуального характера.