Марк Цукерберг запустил подкаст «Технологии и общество»

Основатель Facebook Марк Цукерберг запустил собственный подкаст под названием «Технологии и общество с Марком Цукербергом».

Первые два выпуска уже опубликованы на Spotify. В одном из них Цукерберг обсуждает юридические аспекты деятельности технологических компаний с профессором Гарварда Джонатаном Зиттрейном, во другом — влияние соцсетей на журналистику с главой издательства Axel Springer Матиасом Дофнером.

В начале января Марк Цукерберг опубликовал пост с обещаниями на 2019 год. Одним из этих обещаний было проведение серии публичных дискуссий о технологиях и их роли в обществе.