Число погибших при взрывах на Шри-Ланке превысило 350 человек

Число погибших в результате терактов, произошедших на Шри-Ланке, достигло 359 человек, сообщает CNN со ссылкой на полицию страны. Ранее было известно о 321 погибшем.

21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов. Три из них случились в католических церквях во время пасхальных богослужений, другие — в отелях.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Власти Шри-Ланки считают, что взрывы устроили участники двух местных исламистских группировок. Они предполагают, что таким образом террористы мстили за нападение ультраправого активиста на мечети в Новой Зеландии, в результате которого погибли 50 человек.