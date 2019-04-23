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В США первая компания получила разрешение на доставку посылок беспилотниками

The Washington Post
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Федеральное управление гражданской авиации США выдало компании Wing сертификат воздушного перевозчика, что позволит ей начать перевозки грузов с помощью беспилотников, сообщает The Washington Post.

Компания получила одобрение авиационных властей после того, как выполнила требования, которые выдвигают традиционным авиакомпаниям, уточняет Bloomberg.

Компания Wing планирует в течение нескольких месяцев начать коммерческие поставки в двух сельских общинах в штате Вирджиния. В дальнейшем она собирается заниматься поставками в других регионах США.

Wing стала первой компанией по доставке товаров с помощью беспилотников, получившей разрешение авиационных властей США. Аналогичные разрешения также планируют получить Uber, UPS и другие компании.