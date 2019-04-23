В Петербурге вместо судебного квартала решили сделать парк. Проект поддержал Путин

Президент России Владимир Путин одобрил предложение обустроить в центре Петербурга парковую зону на месте, где планировалось построить , сообщает ТАСС.

Парк будет иметь выход к Петропавловской крепости и стрелке Васильевского острова. В парковой зоне также предусмотрен театрально-выставочный комплекс.

Газета «Коммерсант» писала ранее, что строительство судебного квартала могут остановить уже 23 апреля. Стоимость строительства судебного квартала оценивали в 35,7 миллиарда рублей. По состоянию на апрель, писало издание, было освоено 3,49 миллиарда рублей.

Судебный квартал планируется построить на новом месте в районе Смольной набережной, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Владимир Путин в 2012 году предложил построить в Петербурге судебный квартал. Ради этого был свернут проект ВТБ по строительству элитного жилого комплекса «Набережная Европы» — инвестору компенсировали из бюджета затраты на сумму более 11 миллиардов рублей. Планировалось, что судебный квартал появится в 2019 году, но сроки окончания работ перенесли на 2021 год.

По сведениям «Фонтанки», предложения создать в Петербурге парк, имеющий выход к Петропавловской крепости, звучали еще до Великой Отечественной войны.