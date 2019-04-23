Сторонникам Навального отказали в компенсации от «ВКонтакте». Соцсеть выдала их персональные данные Центру «Э»

Смольнинский районный суд Петербурга отклонил иск четырех сторонников оппозиционера Алексея Навального из Татарстана к соцсети «ВКонтакте».

Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов требовали компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей каждый за передачу без их согласия своих персональных данных Центру по противодействию экстремизму МВД Татарстана.

Как отмечает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, процесс слушался в закрытом режиме. Решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

14 марта тот же Смольнинский суд отклонил еще одно исковое заявление по поводу разглашения персональных данных соцсетью. Его подавала координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. Она также требовала признать незаконным разглашение своих данных полиции и взыскать компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Пресс-служба «ВКонтакте» в комментарии «Медузе» заявляла, что была обязана предоставить информацию Центру «Э» по закону «О полиции».