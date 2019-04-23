Сенатор Елена Мизулина обратилась к юристам с просьбой «изучить действия отдельных СМИ» процитировавших ее выступление на форуме безопасного интернета 22 апреля.

Речь идет о словах Мизулиной о запретах и свободе. Цитата, говорится в заявлении пресс-службы сенатора, «была вырвана из контекста» и «дополнена искаженной информацией».

Мизулина, цитирует РИА Новости заявление пресс-службы сенатора, говорила о том, что «любой запрет должен быть разумно сформулирован в законе во избежание негативных и непредсказуемых последствий для всего общества, термины законов не должны формулироваться стихийно и сиюминутно».

Какие последствия грозят СМИ, исказившим, по мнению Мизулиной, ее слова, не уточняется.