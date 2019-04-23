Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения на 772 миллиарда рублей

Счетная палата опубликовала итоговый отчет о работе в 2018 году.

Согласно документу, ведомство выявило более девяти тысяч нарушений при использовании бюджетных средств на общую сумму в 772,7 миллиарда рублей. Основные нарушения связаны с госзакупками.

В результате было возбуждено 40 уголовных дел, в бюджетную систему России и Союзного государства возвращены 7,5 миллиарда рублей, говорится в отчете.

Итоги работы Счетной палаты в 2018 году Счетная палата Российской Федерации

Как отмечает РБК, количество нарушений, выявленных Счетной палатой, выросло за год на 43%, однако их общая сумма упала почти в два с половиной раза — в 2017-м она составляла 1,87 триллиона рублей.