«Новая ИРА» извинилась за убийство журналистки в Северной Ирландии

взяла на себя ответственность за убийство журналистки Лиры Макки в ходе беспорядков в Северной Ирландии. Заявление от организации получило издание The Irish News.

«Новая ИРА» назвала убийство случайным и извинилась за него. «Лира Макки была трагически убита, когда стояла рядом с силами врага. Мы приносим искренние извинения партнеру, семье и друзьям Лиры Макки за ее смерть», — говорится в сообщении.

Журналистка была убита на прошлой неделе во время беспорядков в городе Лондондерри в Северной Ирландии. Полиция заподозрила в преступлении членов «Новой ИРА». По делу об убийстве журналистки были задержаны два человека 18 и 19 лет, но вскоре их отпустили.