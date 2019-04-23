На Марсе зарегистрировали первые толчки под поверхностью планеты

Сейсмограф SEIS, установленный на поверхности Марса, зарегистрировал первое сейсмическое событие на планете, сообщается на сайте французского Национального центра космических исследований.

Слабый, но отчетливый сейсмический сигнал зарегистрировали 6 апреля. Ученые предположили, что это могли быть небольшие толчки под поверхностью планеты.

Сейсмограф SEIS установили на Марсе в декабре 2018 года спустя почти месяц после того, как на планете совершил посадку космический аппарат «Инсайт» (InSight). С помощью сейсмографа ученые рассчитывают изучить толчки под поверхностью Марса и отделить собственно «марсотрясения» от толчков, возникающих из-за падения метеоритов.