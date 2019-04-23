На Марсе зарегистрировали первые толчки под поверхностью планеты
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Сейсмограф SEIS, установленный на поверхности Марса, зарегистрировал первое сейсмическое событие на планете, сообщается на сайте французского Национального центра космических исследований.
Слабый, но отчетливый сейсмический сигнал зарегистрировали 6 апреля. Ученые предположили, что это могли быть небольшие толчки под поверхностью планеты.
Сейсмограф SEIS установили на Марсе в декабре 2018 года спустя почти месяц после того, как на планете совершил посадку космический аппарат «Инсайт» (InSight). С помощью сейсмографа ученые рассчитывают изучить толчки под поверхностью Марса и отделить собственно «марсотрясения» от толчков, возникающих из-за падения метеоритов.