Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Двукратный серебряный призер командного чемпионата мира по фигурному катанию 23-летний Максим Ковтун объявил в инстаграме о завершении спортивной карьеры.

«Тут нет драмы, мое время было, оно ушло, но оно было… А скоро оно еще будет вновь! Но уже в другой главе моей прекрасной, замечательной, интересной жизни», — написал Ковтун.

В интервью РИА Новости Ковтун рассказал, что дальше планирует сосредоточиться на учебе. «И очень хочу развивать себя в тренерском направлении», — сказал он.

Тренер спортсмена Елена Буянова также подтвердила ТАСС, что Максим Ковтун решил завершить карьеру.

Максим Ковтун в 2015 и 2017 годах дважды становился серебряным призером чемпионатов Европы и серебряным призером командных чемпионатов мира. Кроме того, он четыре раза становился чемпионом России, в том числе в 2019 году.

На чемпионате России по фигурному катанию в декабре 2013 года Максим Ковтун обошел Евгения Плющенко, который до этого становился чемпионом страны десять раз подряд (за исключением сезона 2002-2003 годов).