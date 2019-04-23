Число погибших при терактах на Шри-Ланке превысило 300 человек

По меньшей мере 310 человек погибли в результате серии взрывов, произошедших на Шри-Ланке 21 апреля, сообщает телеканал News First со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

Еще 480 человек получили ранения и остаются на лечении в больницах. Ранее сообщалось о 290 жертвах терактов.

По подозрению в причастности к организации взрывов задержаны 40 человек.

21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов в отелях и католических церквях, где в тот момент проходили богослужения в честь Пасхи. Власти страны возложили ответственность за теракты, в которых участвовали смертники, на местную исламистскую группировку «Таухид джамаат».