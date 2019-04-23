Более 90 членов избирательных комиссий умерли в Индонезии от переутомления. Там прошли крупнейшие выборы в мире

По меньшей мере 91 член избирательных комиссий умер и 374 попали в больницу после всеобщих выборов в Индонезии, сообщает местное издание Tempo. Ранее сообщалось о 54 умерших и 32 госпитализированных.

Как пишет сингапурское издание The Straits Times, председатель Центральной избирательной комиссии Индонезии Ариф Будиман заявил, что причиной большинства смертей стало переутомление при подсчете голосов. Некоторые члены избирательных комиссий безостановочно работали больше суток.

Будиман предложил выплатить семьям умерших и пострадавших компенсации в размере от 30 до 36 миллионов индонезийских рупий (около 2100-2500 долларов). Кроме того, он пообещал снизить нагрузку на членов избирательных комиссий.

Также от переутомления и связанных с ним дорожных аварий во время и после выборов умерли 15 полицейских по всей стране, пишет агентство «Синьхуа» со ссылкой на полицию Индонезии.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших членов избирательных комиссий и полицейских. Он назвал их «борцами за демократию».

17 апреля в Индонезии прошли крупнейшие в мире однодневные выборы. Жители страны выбирали президента, депутатов двух палат парламента, а также членов законодательных органов провинций и округов. По всей стране было открыто более 800 тысяч избирательных участков. Явка достигла 82% из 192 миллионов человек, имеющих право голоса. Официальные результаты выборов будут объявлены не позже 22 мая.