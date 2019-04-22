Эксперт заявил о похищении в Москве картины Левитана стоимостью более двух миллионов рублей

Картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» (1880-1890 гг.)» стоимостью более двух миллионов рублей похищена у художественного эксперта в Москве.

Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, с заявлением о пропаже картины в правоохранительные органы обратился директор научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М.Третьякова».

11 апреля он передал картину по расписке неназванным лицам. «Стоимость картины в расписке составляет два миллиона 240 тысяч рублей по курсу на день передачи картины. До настоящего времени ни денежные средства, ни картина получены заявителем не были», — рассказал источник.

Позже эксперт обнаружил картину Левитана на аукционе на одном из профильных сайтов.

Полиция начала проверку.

Обновлено. В московской полиции заявили, что пропавшая картина Левитана найдена и скоро будет возвращена владельцу.