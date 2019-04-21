Задержаны семь подозреваемых в причастности к взрывам на Шри-Ланке

Власти Шри-Ланки сообщили о задержании семи человек, подозреваемых в причастности к взрывам.

Подробностей о личностях задержанных и об их принадлежности к каким-либо радикальным группировкам пока не сообщается.

Всего 21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов, шесть из них — в Коломбо, столице страны. Целями атак стали католические церкви и отели.

Официально сообщалось о гибели 156 человек в результате первых шести взрывов, произошедших практически одновременно. Еще пять человек погибли в двух взрывах, случившихся через несколько часов. Местные СМИ приводили данные о 190 погибших.