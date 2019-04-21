В Коломбо произошел новый взрыв. Это восьмой взрыв на Шри-Ланке с начала дня
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Обновление. В результате взрыва, сообщила полиция, погибли три человека.
В столице Шри-Ланки Коломбо произошел новый взрыв, сообщает AFP. Он стал восьмым с начала дня. Взрыв произошел около жилого комплекса в центре города.
О жертвах в результате нового взрыва пока не сообщается.
По предварительным данным властей, восьмой взрыв, так же как и седьмой, произошедший за полчаса до него, совершили смертники, прорвавшиеся через полицейское оцепление.