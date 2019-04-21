Умер телеведущий и диктор Михаил Быков. Его называли «голосом» метро Петербурга

Телеведущий и диктор Михаил Быков умер в возрасте 73 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена Петербурга.

«Его голос — визитная карточка метро», — сказали в пресс-службе. Представитель метро отметил, что Быков заранее записал объявления для новых станций, которые еще не открыты.

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Михаил Быков начал карьеру как диктор на Ленинградском радио, затем его пригласили на телевидение. Быков стал озвучивать объявления на станциях метро Петербурга в конце 1970-х годов. После распада СССР работал на Пятом канале.