Умер телеведущий и диктор Михаил Быков. Его называли «голосом» метро Петербурга
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Телеведущий и диктор Михаил Быков умер в возрасте 73 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена Петербурга.
«Его голос — визитная карточка метро», — сказали в пресс-службе. Представитель метро отметил, что Быков заранее записал объявления для новых станций, которые еще не открыты.
Михаил Быков начал карьеру как диктор на Ленинградском радио, затем его пригласили на телевидение. Быков стал озвучивать объявления на станциях метро Петербурга в конце 1970-х годов. После распада СССР работал на Пятом канале.